Зеленский о посевной: На всей нашей земле должны сделать полноценную кампанию, насколько это возможно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "на всей нашей земле" должны сделать полноценную посевную кампанию, "насколько это возможно".
Об этом он сказал в видеообращении.
"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос - учитывая весну, что с посевной? Как ее начинать? Особенно в тех районах, которые временно оккупированы".
Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы то ни было, имеем этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию.
Настолько, насколько это возможно. Ибо это – о жизни. О нашей жизни. О наших мечтах. О нашем будущем. А значит, и о нашей победе", – заявил Зеленский.
Напомним:
Министр аграрной политики и продовольствия подписал приказ, согласно которому разрешается эксплуатация сельскохозяйственной техники без регистрации.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua