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Зеленский о посевной: На всей нашей земле должны сделать полноценную кампанию, насколько это возможно

Пятница, 11 марта 2022, 14:55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "на всей нашей земле" должны сделать полноценную посевную кампанию, "насколько это возможно".

Об этом он сказал в видеообращении.

"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос - учитывая весну, что с посевной? Как ее начинать? Особенно в тех районах, которые временно оккупированы".

Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы то ни было, имеем этой весной, как и любой весной, сделать полноценную посевную кампанию.

Настолько, насколько это возможно. Ибо это – о жизни. О нашей жизни. О наших мечтах. О нашем будущем. А значит, и о нашей победе", – заявил Зеленский.

Напомним:

Министр аграрной политики и продовольствия подписал приказ, согласно которому разрешается эксплуатация сельскохозяйственной техники без регистрации.

Экономическая правда

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зепно аграрии Зеленский

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