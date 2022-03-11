Российские банки резко увеличили выдачу карт китайской платежной системы
Российские банки фиксируют всплеск спроса на оформление карт китайской платежной системы UnionPay.
Об этом пишет Коммерсант.
Отмечается, что около десятка российских банков выпускают такие карты, но рассматривают такую возможность и целый ряд других крупных кредитных организаций.
Газпромбанк только за 9 марта выдал 1 тыс. пластиковых и 3,7 тыс. виртуальных карт, хотя прежде выдавали в среднем около 400 карт в месяц. В банке "Зенит" указали, что в настоящее время поток заявок увеличился до 1 тыс. штук в день, до 6 марта спрос на них был невысоким.
Россельхозбанк с 2017 года уже выпустил несколько сотен тысяч карт UnionPay (около 4% от общего портфеля банка). За минувшую неделю в банке выпустили в несколько десятков раз больше карт, чем за сравнимый период в прошлом.
Всего карты UnionPay выпускают десять российских банков. Сбербанк, Тинькофф-банк, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, "Юмани" прорабатывают возможность выпуска кобейджинговых карт "Мир"-UnionPay. Этот процесс может занять несколько месяцев, оценивают эксперты.
Спрос на карты китайской платежной системы подстегнул уход с российского рынка других международных платежных систем (невозможность использования карт Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками, как за рубежом, так и для трансграничных платежей), а также слабая представленность платежной системы "Мир" за рубежом.
UnionPay указывает, что ее картами можно пользоваться в 180 странах. При пользовании таких карт есть определенные ограничения. В частности, такую карту не привяжешь к сервису ApplePay.
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