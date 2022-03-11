Байден вместе с G7 и ЕС хотят забрать у РФ торговые привилегии

Президент Джо Байден намерен призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, чем дать старт повышению пошлин на российский импорт.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что заявление Байдена об отмене торговых привилегий будет раздаваться вместе с лидерами стран Группы семи и Европейского Союза.

Однако президент не может в одностороннем порядке изменить торговый статус России, поскольку эти полномочия принадлежит Конгрессу, где есть бипартийная поддержка такого шага.

Приостановка нормальных торговых отношений с США поставит Россию в компанию таких стран, как Куба и Северная Корея. Это позволило США ударить по России значительно более высокими тарифами, чем это касается других членов Всемирной торговой организации, основным принципом которой является недискриминация между членами и одинаковое отношение ко всем членам.

Так же, как и США, другие страны, призывающие упразднить вторжение России в Украину, запустят собственные процессы для изменения условий торговли с агрессором.

Согласно данным Международного валютного фонда, собранным Bloomberg, Россия гораздо больше зависит от ЕС, чем США. РФ продает около трети своего экспорта в блок, против всего 5% в США в 2020 году.

На прошлой неделе Европейский Союз заявил, что тоже стремится лишить Россию статуса наибольшего содействия торговле, а Канада отозвала статус России.