Украинские операторы восстанавливают связь – Госспецсвязи
В Харькове мобильные операторы восстанавливают инфраструктуру с целью улучшения мобильной связи, в Херсоне покрытие Киевстар составляет 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%.
Об этом сообщает Госспецсвязи.
"Операторы мобильной связи и интернет-провайдеры в Украине работают стабильно и продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций.
В Харькове мобильные операторы восстанавливают инфраструктуру с целью улучшения мобильной связи. В Херсоне покрытие Киевстара составляет 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. В Мелитополе, Чернигове и Сумах проводятся восстановительные работы после того, как оккупант пытался уничтожить инфраструктуру и оставить места без связи", - говорится в сообщении.
Критическая инфраструктура АО "Укртелеком" работает.
"Из-за ряда повреждений магистральных линий временно отсутствовал доступ к интернет-услугам в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Предоставление услуг – уже возобновлено в Запорожской области, работы по восстановлению в Херсонской и Николаевской областях завершаются", - говорят в ведомстве.
Кроме того, в течение суток была повреждена инфраструктура, что привело к отсутствию интернета и телефонии в Черниговской области.
Предоставление интернет-услуг в Киевской области полностью восстановлено после аварии.
"Также оператор снял ограничение скорости доступа к интернету во всех областях, кроме Сумской - там приоритет предоставляется на критические потребности ВСУ и объектам критической социальной инфраструктуры. Общее количество работающих региональных узлов связи - 75%", - добавляют в Госспецсвязи.
Экономическая правда
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