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Разработчик Pokemon Go приостанавливает игровой процесс в РФ и Беларуси

Пятница, 11 марта 2022, 09:57

Американский разработчик игр и программного обеспечения Niantic заявил, что его игры больше не доступны для скачивания в РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

"Мы поддерживаем мировое сообщество в надежде на мир и скорейшее прекращение насилия и страданий в Украине.

Игры Niantic больше не доступны для загрузки в России и Беларуси, и вскоре там также будет приостановлен игровой процесс", - заявили в Niantic.

Niantic, Inc. – американский разработчик программного обеспечения.

Компания наиболее известна своими играми для мобильных устройств с элементами дополненной реальности – Ingress и Pokémon Go (вместе с The Pokémon Company).

Экономическая правда

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