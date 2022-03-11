Разработчик Pokemon Go приостанавливает игровой процесс в РФ и Беларуси
Американский разработчик игр и программного обеспечения Niantic заявил, что его игры больше не доступны для скачивания в РФ и Беларуси.
Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.
"Мы поддерживаем мировое сообщество в надежде на мир и скорейшее прекращение насилия и страданий в Украине.
Игры Niantic больше не доступны для загрузки в России и Беларуси, и вскоре там также будет приостановлен игровой процесс", - заявили в Niantic.
Niantic, Inc. – американский разработчик программного обеспечения.
Компания наиболее известна своими играми для мобильных устройств с элементами дополненной реальности – Ingress и Pokémon Go (вместе с The Pokémon Company).
Экономическая правда
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