"Триолан" восстановил доступ к интернету на 70%

Интернет-провайдер "Триолан" после хакерской атаки восстановил доступ к сети почти на 70% узлов в Киеве, Харькове, Днепре, Полтаве, Одессе, Ривно, Сумах и Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"К сожалению, с начала войны мы вторично подверглись хакерской атаке на ключевые узлы сети. Ряд основных маршрутизаторов были программно выведены из строя без возможности удаленного восстановления. Это подлая стратегия врага, пытающегося повредить информационные сети и оставить людей без связи", – говорится в сообщении провайдера.

"Мы стараемся как можно скорее остановить злоумышленников и возобновить работу сети на всех территориях... Восстановительные работы производятся с учетом комендантского часа, что влияет на скорость восстановления доступа к сети", – подчеркнули в компании.

9 марта сеть "Триолана" перестала работать около 23:20 по киевскому времени.

Экономическая правда