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В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

Пятница, 11 марта 2022, 09:08

Сервис Опендатабот вместе с Нотариальной палатой Украины создали реестр нотариусов со всей Украины, которые продолжают работать несмотря на военное время.

Об этом сообщает Опендатабот в Teegram.

список будет регулярно дополняться.

"Из-за военного положения большинство нотариальных контор закрыто. Однако для эвакуации и пересечения границы детей не с родителями, а другими родственниками или же доверенными лицами требуется нотариально заверенное согласие родителей.

Страница с реестром нотариусов будет обновляться ежедневно. Для украинцев доступен список нотариусов, их контакты и режим работы. Нотариусы в списке отсортированы по городам и районам", - говорится в сообщении.

Страница с реестром нотариусов – по ссылке.

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