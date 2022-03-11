В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время
Сервис Опендатабот вместе с Нотариальной палатой Украины создали реестр нотариусов со всей Украины, которые продолжают работать несмотря на военное время.
Об этом сообщает Опендатабот в Teegram.
список будет регулярно дополняться.
"Из-за военного положения большинство нотариальных контор закрыто. Однако для эвакуации и пересечения границы детей не с родителями, а другими родственниками или же доверенными лицами требуется нотариально заверенное согласие родителей.
Страница с реестром нотариусов будет обновляться ежедневно. Для украинцев доступен список нотариусов, их контакты и режим работы. Нотариусы в списке отсортированы по городам и районам", - говорится в сообщении.
Страница с реестром нотариусов – по ссылке.
Экономическая правда
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