"Энергоатом" отказывается от российского ядерного топлива
Пятница, 11 марта 2022, 09:06
НАЭК "Энергоатом" заявила, что полностью отказывается от закупки ядерного топлива производства Российской Федерации.
Об этом "Энергоатом" написал на своей странице в Telegram.
"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", – говорится в сообщении.
Ранее "Энергоатом" заявлял, что в случае необходимости сможет договориться с американским производителем топлива Westinghouse о наращивании поставок топлива для атомных станций Украины.
Экономическая правда
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