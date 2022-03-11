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"Энергоатом" отказывается от российского ядерного топлива

Пятница, 11 марта 2022, 09:06

НАЭК "Энергоатом" заявила, что полностью отказывается от закупки ядерного топлива производства Российской Федерации.

Об этом "Энергоатом" написал на своей странице в Telegram.

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", – говорится в сообщении.

Ранее "Энергоатом" заявлял, что в случае необходимости сможет договориться с американским производителем топлива Westinghouse о наращивании поставок топлива для атомных станций Украины.

Экономическая правда

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АЭС ядерная энергетика Энергоатом

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