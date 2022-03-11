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Минцифры покупает помощь ВСУ за криптовалюту

Пятница, 11 марта 2022, 08:26

Украинским военным приобрели необходимое снаряжение на деньги криптосообщества, собранные по инициативе Министерства цифровой трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

На собранные средства было закуплено 5550 бронежилетов и 500 пластин для них, 3125 тепловизорной и ночной оптики, 3427 медицинских средств, 410 тыс. сухпайков, 500 касок, 60 раций.

"В будущем этот список будет расти. Также собранные Криптофондом средства будут израсходованы на: информационное противодействие российской пропаганде, мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине, киберзащиту и восстановление цифровой инфраструктуры, обеспечение дополнительной защиты и миграции реестров, приобретение технического специального оборудования и оборудования", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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криптовалюта Минцифра война армия

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