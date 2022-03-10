В "Киев Цифровой" появилась карта работающих АЗС столицы

В городском приложении Киев Цифровой появилась карта работающих АЗС столицы, в частности там есть информация о графике работы, типах горючего, ограничениях (сколько литров можно получить за раз) и способах оплаты.

Об этом сообщается в телеграмме КГГА.

Карта также доступна по ссылке — https://cutt.ly/SAF7DFC.