В "Киев Цифровой" появилась карта работающих АЗС столицы
Четверг, 10 марта 2022, 20:22
В городском приложении Киев Цифровой появилась карта работающих АЗС столицы, в частности там есть информация о графике работы, типах горючего, ограничениях (сколько литров можно получить за раз) и способах оплаты.
Об этом сообщается в телеграмме КГГА.
Карта также доступна по ссылке — https://cutt.ly/SAF7DFC.
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