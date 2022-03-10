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200 предприятий подали заявку на эвакуацию на запад Украины

Четверг, 10 марта 2022, 18:13

Свыше 200 предприятий подали заявку на помощь по эвакуации на запад Украины, некоторые уже в процессе перемещения.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"По состоянию на 10 марта свыше 200 заявок. Есть предприятия, которые уже в процессе перемещения", – написал он.

Парламентарий уточнил, что обращения поступают от представителей пищевой, деревообрабатывающей, текстильной, топливной химической промышленности, медицины и машиностроения.

Гетманцев напомнил, что подать заявку можно по ссылке.

Экономическая правда

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бизнес война Верховная рада

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