Из-за обстрелов в Донецкой области без газа остается 15 тысяч украинцев

В результате военного вторжения России более 15 тысяч потребителей "Донецкоблгаз" осталось без газа.

Об этом сообщает НАК "Нафтогаз".

По данным НАКа, 13 населенных пунктов в зоне деятельности АО "Донецкоблгаз" остались без газа.

Для двух работников предприятия удалось возобновить газоснабжение – речь идет о более чем 2,5 тыс. домохозяйств.

В результате бомбежек и обстрелов поврежденными остаются сотни километров газовых сетей и сооружений на них. В части населенных пунктов восстановить газоснабжение не удается из-за плотных обстрелов, в других сети повреждены настолько, что отремонтировать их силами специалистов предприятия пока невозможно.

"До сих пор без газа остается около 15 тысяч абонентов АО "Донецкоблгаз" и более 13 населенных пунктов", - сообщил Нафтогаз.

За 2 недели работники предприятия, несмотря на постоянные обстрелы, локализовали более 370 утечек газа, еще 80 утечек удалось локализовать сварочными работами.

"Донецкоблгаз" ежегодно распределяет около 809 млн куб. газа для 370,4 тыс. потребителей