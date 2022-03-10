Еврооблигации Украины существенно дорожают

Цены долларовых еврооблигаций Украины за 5 дней выросли на 20-43%.

Об этом пишет Bloomberg.

Цена бумаг с погашением в сентябре 2022 года составляет 45,4% номинала, что соответствует доходности к погашению 270,9% годовых, тогда как в конце прошлой недели ставка достигала 362,4%.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 86,4% годовых, в 2024 году – 68,5% годовых, в 2025 году – 50,6% и в 2026 году – 43,8%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2028 годах снизились до 39-40% против 49-51% в прошлую пятницу, а по "длиннее" бумагам с погашением в 2029-2031 годах они составляли 32,6-28,1%, в то время как их цена равнялась 30% номинала против 21,8% в конце прошлой недели.