Все разделы
Укр / Рус

Европейские компании отказываются от российской древесины. Но не все

Четверг, 10 марта 2022, 13:34

В течение последней недели многие европейские деревообрабатывающие компании заявили о выходе с российского рынка и отказе от европейской древесины.

Объем экспорта российской древесины и продуктов из нее составляет около 14 миллиардов долларов США ежегодно.

Так, одной из первых от российской древесины и бизнеса в России отказалась IKEA, что вызвало многочасовые очереди в российских магазинах компании. Об остановке бизнеса с Россией заявили и такие деревообрабатывающие гиганты, как Stora Enso, Metsä и UPM.

В то же время, ряд других крупных деревообрабатывающих компаний, связанных с русской древесиной, продолжают работать с агрессором.

Речь идет в частности об австрийских Egger и Kronospan, американской International Paper, а также международной компании Mondi. По имеющейся информации, представители Mondi не заинтересованы в отказе от бизнеса с Россией, в частности, из-за необходимости закрытия фабрики в российском городе Сыктывкар.

В связи с российско-белорусской агрессией ЕС запретил импорт древесины из Беларуси. Однако аналогичное решение по России пока отсутствует.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ЕС Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Крупный бизнес и члены Совета Федерации: в ЕС показали список 160 россиян, на которых расширили санкции 9 марта 2022, 18:50
Гуманитарная помощь из Европы, Канады, США: как отправить 9 марта 2022, 17:44
Совет ЕС утвердил новые санкции против РФ и Беларуси: детали 9 марта 2022, 16:42
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте