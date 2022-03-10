Европейские компании отказываются от российской древесины. Но не все
В течение последней недели многие европейские деревообрабатывающие компании заявили о выходе с российского рынка и отказе от европейской древесины.
Объем экспорта российской древесины и продуктов из нее составляет около 14 миллиардов долларов США ежегодно.
Так, одной из первых от российской древесины и бизнеса в России отказалась IKEA, что вызвало многочасовые очереди в российских магазинах компании. Об остановке бизнеса с Россией заявили и такие деревообрабатывающие гиганты, как Stora Enso, Metsä и UPM.
В то же время, ряд других крупных деревообрабатывающих компаний, связанных с русской древесиной, продолжают работать с агрессором.
Речь идет в частности об австрийских Egger и Kronospan, американской International Paper, а также международной компании Mondi. По имеющейся информации, представители Mondi не заинтересованы в отказе от бизнеса с Россией, в частности, из-за необходимости закрытия фабрики в российском городе Сыктывкар.
В связи с российско-белорусской агрессией ЕС запретил импорт древесины из Беларуси. Однако аналогичное решение по России пока отсутствует.
Экономическая правда
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