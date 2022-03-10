Министр энергетики США призывает нефтяников увеличить добычу

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхольм призвала нефтяные компании страны увеличить добычу, чтобы снизить цену на "черное золото".

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Когда нефть стоит 112 долларов за баррель, и это отражается на ценах на бензин – последствия для людей серьезны и реальны", – заявила Грэнхольм.

"Мы находимся в чрезвычайной ситуации и должны увеличить краткосрочные поставки там, где это возможно, чтобы стабилизировать рынок и свести к минимуму ущерб американским семьям", – заявила министр.

США планирует высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Грэнхольм добавила, что Минэнерго и администрация Байдена готовы работать над увеличением возможностей использования чистой энергии.

"Это означает, что мы должны внедрять чистые технологии как можно быстрее, но мы не питаем иллюзий, что каждый американец получит электромобиль или тепловой насос завтра, в следующем месяце или в следующем году", – сказала она.

Экономическая правда