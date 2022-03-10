Акции компании Абрамовича в Лондоне обрушились после санкций
Акции компании Evraz, контролируемой российским олигархом Романом Абрамовичем, упали на торгах в Лондоне после того, как Великобритания ввела новые санкции против России.
Об этом сообщает Financial Times.
Утром в четверг Британия наложила санкции на Абрамовича, до сих пор не попадавшего ни под ограничения в США, ни ЕС. Его обвинили в причастности к "дестабилизации Украины и подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины через Евраз".
Evraz – лондонская металлургическая компания, контролируемая Романом Абрамовичем. Правительство Соединенного Королевства заявило, что она потенциально участвовала в "поставках стали для российских военных, которая могла использоваться в производстве танков".
Акции компании упали на 14% на торгах после заявления британского правительства
Днем раньше, в среду, Evraz пытался успокоить инвесторов по поводу возможности санкций. Компания заявила, что "не считает себя юридическим лицом, принадлежащим или действующим от имени или по указанию каких-либо лиц, связанных с Россией и, таким образом, подпадает под действие такого законодательства".
В феврале Абрамович взял под прямой контроль свою долю в 28,6% Evraz, которую он ранее владел через Greenleas International Holdings, компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.
Напоминаем:
Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаской и главой Газпрома Миллером.
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