Акции компании Абрамовича в Лондоне обрушились после санкций

Акции компании Evraz, контролируемой российским олигархом Романом Абрамовичем, упали на торгах в Лондоне после того, как Великобритания ввела новые санкции против России.

Об этом сообщает Financial Times.

Утром в четверг Британия наложила санкции на Абрамовича, до сих пор не попадавшего ни под ограничения в США, ни ЕС. Его обвинили в причастности к "дестабилизации Украины и подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины через Евраз".

Evraz – лондонская металлургическая компания, контролируемая Романом Абрамовичем. Правительство Соединенного Королевства заявило, что она потенциально участвовала в "поставках стали для российских военных, которая могла использоваться в производстве танков".

Акции компании упали на 14% на торгах после заявления британского правительства

Днем раньше, в среду, Evraz пытался успокоить инвесторов по поводу возможности санкций. Компания заявила, что "не считает себя юридическим лицом, принадлежащим или действующим от имени или по указанию каких-либо лиц, связанных с Россией и, таким образом, подпадает под действие такого законодательства".

В феврале Абрамович взял под прямой контроль свою долю в 28,6% Evraz, которую он ранее владел через Greenleas International Holdings, компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Напоминаем:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаской и главой Газпрома Миллером.