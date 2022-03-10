Украина получила 1,4 миллиарда долларов от МВФ

Международный валютный фонд уже перечислил Украину 1,4 млрд долларов экстренной поддержки по инструменту Rapid Financing Instrument.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

"Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", - напомнил глава НБУ.

Он отметил, что окончательное решение по использованию средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.

Напоминаем:

Украинские власти прекратили сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках программы Stand-by, второй пересмотр которой начался за день до войны.

Совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в размере 1,4 млрд долларов.

"Экономическая правда" теперь у Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь