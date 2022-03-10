В РФ хотят не возвращать самолеты в лизинге без решения российской комиссии
Правительство России подготовило проект постановления, которое позволит даст авиакомпаниям право не возвращать лайнеры лизингодателю.
Проект опубликован на regulation.gov.ru, передает Интерфакс
Предполагается, что постановление затронет договоры о лизинге самолетов, заключенные до 24 февраля 2022 года.
В документе говорится, что, если лизингодатель расторгнет договор с авиакомпанией и потребует досрочно вернуть самолет или двигатель, решение о возврате должна будет одобрить правительственная комиссия по импортозамещению. Без такого решения комиссии перевозчик сможет продолжить использовать самолет лизингодателя.
При этом рассчитываться с лизингодателем она может в рублях, а страховать и перестраховывать воздушные суда и двигатели предполагается "в российских страховых организациях на условиях, эквивалентных условиям, предусмотренным договором".
Напоминаем:
В конце февраля Евросоюз ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.
Большая часть самолетов российских перевозчиков - иностранного производства, в первую очередь, Boeing и Airbus. Почти все они зарегистрированы за рубежом. Более половины самолетов, по данным консалтинговой компании Cirium, находятся в лизинге иностранных владельцев.
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