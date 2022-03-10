Японский производитель принтеров Epson приостанавливает поставки в РФ и Беларусь
Японский производитель принтеров Epson заявил, что приостанавливает поставки своей продукции в Беларусь и Россию.
Об этом говорится в заявлении компании.
"Epson и компании группы глубоко озабочены конфликтом в Украине и гуманитарным кризисом в регионе.
Чтобы поддержать оказание гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса, мы жертвуем 1 миллион долларов США через УВКБ ООН и Красный Крест.
Также мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Беларусь. Epson Group упорно призывает немедленно прекратить конфликт", - говорится в заявлении.
Экономическая правда
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