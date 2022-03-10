Японский производитель принтеров Epson приостанавливает поставки в РФ и Беларусь

Японский производитель принтеров Epson заявил, что приостанавливает поставки своей продукции в Беларусь и Россию.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Epson и компании группы глубоко озабочены конфликтом в Украине и гуманитарным кризисом в регионе.

Чтобы поддержать оказание гуманитарной помощи пострадавшим от кризиса, мы жертвуем 1 миллион долларов США через УВКБ ООН и Красный Крест.

Также мы приняли решение приостановить экспорт нашей продукции в Россию и Беларусь. Epson Group упорно призывает немедленно прекратить конфликт", - говорится в заявлении.

Экономическая правда