Крупная горнодобывающая компания Rio Tinto разрывает все связи с российским бизнесом

Rio Tinto стала первой крупной горнодобывающей компанией, объявившей о разрыве всех связей с российским бизнесом.

Об этом передает reuters.

Компания ранее заявляла, что у нее нет операционных активов или сотрудников, которых можно было бы вывести из России или Украины, но этот шаг связан с тем, что после начала вторжения 24 февраля западные фирмы испытывают растущее давление с целью покинуть Россию.

Горнодобывающая компания владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с российским "Русал Интернэшнл" Олега Дерипаски, вторым по величине производителем алюминия в мире.

Компания не прокомментировала, как ее решение о прекращении отношений с российскими предприятиями повлияет на отношения с этой компанией.