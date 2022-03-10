Hitachi приостановит свою деятельность в России
Японская Hitachi Group решила временно прекратить свою деятельность в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
Согласно заявлению, исключение – продукция и техническая поддержка электрических систем, электрооборудования.
Компания также занималась производством и продажей строительной техники, однако продажи этих продуктов в России составили около 0,5% общей выручки корпорации.
Дочернее предприятие корпорации Construction Machinery ранее уже объявило об остановке экспорта тяжелой техники в Россию, в том числе гидравлические экскаваторы.
Напомним:
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал UnionPay и Hitachi прекратить предоставлять свои услуги в РФ.
Hitachi – одна из крупнейших мировых многопрофильных корпораций.
Экономическая правда
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