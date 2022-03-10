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Hitachi приостановит свою деятельность в России

Четверг, 10 марта 2022, 09:15

Японская Hitachi Group решила временно прекратить свою деятельность в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению, исключение – продукция и техническая поддержка электрических систем, электрооборудования.

Компания также занималась производством и продажей строительной техники, однако продажи этих продуктов в России составили около 0,5% общей выручки корпорации.

Дочернее предприятие корпорации Construction Machinery ранее уже объявило об остановке экспорта тяжелой техники в Россию, в том числе гидравлические экскаваторы.

Напомним:

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал UnionPay и Hitachi прекратить предоставлять свои услуги в РФ.

Hitachi – одна из крупнейших мировых многопрофильных корпораций.

Экономическая правда

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IT компании Россия Япония

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