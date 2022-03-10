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Итальянский энергетический гигант приостановил закупки нефти у России

Четверг, 10 марта 2022, 09:10

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостановила новые закупки нефти у России.

Об этом сообщает Reuters. 

"Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России", — цитирует агентство сообщение компании. 

Также компания пообещала внимательно следить за развитием событий в отношении закупок газа. Она имеет долгосрочные газовые контракты, основанные на принципе "бери или плати" с "Газпромом".

Eni заявила, что в случае ужесточения санкций в отношении энергоносителей из России полностью "выполнит каждое решение, принятое европейскими и итальянскими институтами". 

Лидеры Евросоюза на этой неделе заявили, что будут стремиться постепенно избавиться от зависимости ЕС от российских энергоносителей, в том числе российского газа. 

Ранее компания заявила, что продаст свою долю в газопроводе Blue Stream, по которому российский газ идет в Турцию, это ее совместный проект с "Газпромом". 

После начала войны России в Украине Италия активизировала усилия по обеспечению альтернативных источников газовых поставок в таких странах-производителях, как Алжир, Катар и Азербайджан. 

Eni владеет газовыми месторождениями в Африке и имеет стратегические долгосрочные газовые контракты с алжирским государственным энергетическим гигантом Sonatrach.

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Eni нефть Италия Россия

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Экономическая правда
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