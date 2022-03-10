Все разделы
Укр / Рус

Россияне больше не смогут получать деньги на YouTube – отключили монетизацию

Четверг, 10 марта 2022, 08:34

Видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч".

Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России, сообщают местные СМИ.

"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", – говорится в сообщении видеохостинга.

 

В начале марта YouTube временно отключил показ рекламы российским пользователям в связи с войной в Украине. У авторов видео оставалась возможность зарабатывать альтернативными способами – с помощью ежемесячной подписки YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео без рекламы, с помощью суперчатов и суперстикеров, спонсорства.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

YouTube

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина просит удалить для россиян Telegram и заблокировать пропагандистов на Youtube 1 марта 2022, 11:29
YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине 28 февраля 2022, 15:54
Собственная метавселенная и NFT: YouTube рассказал о планах на год 11 февраля 2022, 17:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте