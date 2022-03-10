Россияне больше не смогут получать деньги на YouTube – отключили монетизацию

Видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и "мерч".

Соответствующее уведомление получили авторы роликов из России, сообщают местные СМИ.

"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", – говорится в сообщении видеохостинга.

В начале марта YouTube временно отключил показ рекламы российским пользователям в связи с войной в Украине. У авторов видео оставалась возможность зарабатывать альтернативными способами – с помощью ежемесячной подписки YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео без рекламы, с помощью суперчатов и суперстикеров, спонсорства.