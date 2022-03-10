Carlsberg все же решила прекратить производство и продажу пива в РФ

Компания Carlsberg Group решила прекратить производство и продажу в России пива Carlsberg, тогда как ранее группа решила ограничиться остановкой новых инвестиций.

Об этом говорится в сообщении Carlsberg Group.

Пивоваренные заводы "Балтика", долей в которых владеет компания, продолжат работать.

"Мы прекратим производство и продажу нашего флагманского бренда Carlsberg на российском рынке. Пивоваренные заводы "Балтика" будут управляться как отдельный бизнес с целью обеспечения наших сотрудников и их семей", – сообщила компания.

Carlsberg Group является мажоритарным владельцем заводов "Балтика" в России с 2008 года. В компании работает 8400 российских сотрудников – более 20% от их общего количества, отметили в компании.

Вся прибыль, полученная в стране, будет передана на благотворительность в Украине.

На прошлой неделе Carlsberg Group заявила, что не будет инвестировать в Россию и экспортировать в страну свою продукцию. Также компания приостановила поставки продукции в адрес своей российской "дочки" и прекратила рекламу Carlsberg Group и пивоваренных заводов "Балтика".

Экономическая правда