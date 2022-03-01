Nike остановил работу интернет-магазина в РФ

Компания Nike заявила, что пока не может обеспечить доставку товаров россиянам, поэтому остановила работу интернет-магазина.

Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

Сейчас компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В этой связи покупка товаров на веб-сайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин Nike", – пишет компания.