Канада запрещает судам РФ заход в свои порты и внутренние воды
Канада закрывает свои воды и порты для принадлежащих РФ или зарегистрированных в России судов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Министр транспорта Омар Альгабра заявил, что Россия должна отвечать за вторжение в Украину, и Канада продолжит принимать карательные меры.
"Россия должна быть привлечена к ответственности за вторжение в Украину. Сегодня мы принимаем меры по закрытию канадских вод и портов для судов, принадлежащих России и зарегистрированных в России. Мы будем продолжать действовать в поддержку Украины", - заявил министр в Twitter.
Ожидается, что запрет вступит в силу позже на этой неделе из-за распоряжений, изданных в соответствии с Законом о специальных экономических мерах, говорится в сообщении правительства Канады.
Канада уже закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов и направляет в Украину противотанковые средства и ракеты.
Канада также запретила весь импорт сырой нефти из России.
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