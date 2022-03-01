Нацбанк открыл счет для гуманитарной помощи украинцам

Национальный банк для Минсоцполитики открыл счет для гуманитарных целей – на него иностранцы и украинцы могут оказать благотворительную помощь.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Министерство социальной политики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны. Отмечается, что потребность в счете появилась, чтобы привести в порядок поступления средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны.

В отличие от спецсчета, открытого для финансирования потребностей Вооруженных Сил, средства с этого счета будут расходоваться для помощи гражданам, наиболее страдающим войной с Россией. На них будут покупать продукты и обустраивать места размещения для беженцев, снабжать их одеждой и обувью, лекарствами и товарами первой необходимости.

Также из собранных средств беженцам и временно перемещенным лицам будут предоставляться единовременные денежные пособия и т.д.

Счет – мультивалютный, созданный для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте, так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной.

Реквизиты счета Министерства социальной политики: UA823000010000032302338301027.