Украине нужны оперативные спутниковые снимки: взывает к космическим агентствам и компаниям

EOS Data Analytics Макса Полякова вместе с Кабинетом министров призывает компании, имеющие спутниковые снимки и космические агентства, поддержать Украину спутниковыми данными в режиме реального времени.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

EOSDA во вторник призвала все организации, работающие с дистанционным зондированием Земли, предоставить актуальные снимки Украины и Восточной Европы в режиме реального времени с высоким или средним расширением оптических или радарных спутников компании EOSDA.

Компания доработала свою платформу, чтобы иметь возможность в реальном времени анализировать военную ситуацию, чтобы спасать жизнь людей. Обработанные и проанализированные данные будут переданы украинским военным и гуманитарным организациям.

EOSDA требует оперативных и актуальных данных, чтобы доносить информацию и релевантную аналитику по вражеским войскам и мерам вооружения (особенно дозаправки) ночью и несмотря на облачность, что невозможно при использовании снимков с оптических спутников.

Снимки с оптических спутников, которые сейчас доступны в Украине, малопригодны – часто перекрыты облаками, были сделаны более 72 часов назад или по обеим причинам.

Некоторые провайдеры данных могут столкнуться с ограничениями в работе с частной компанией в Украине.

"В таком случае мы соединим поставщиков данных с Михаилом Федоровым, Министром цифровой трансформации Украины, а также с другими представителями правительства и органов безопасности для того, чтобы данные передавались им и/или инициировалась дальнейшая обработка информации силами EOSDA", - говорится в заявлении .

Основатель компании Макс Поляков объясняет, что "устаревшие оптические спутниковые снимки используются для целей PR и в качестве доказательств военных преступлений для будущих разбирательств в международном уголовном суде. Украине нужны практические данные, чтобы спасти миллионы невинных людей и суверенитет страны".

Компания обращается к IAI, Iceye, Capella, Канадскому и Европейскому космическим агентствам, а также Германскому аэрокосмическому центру, для предоставления данных радиолокационного дистанционного зондирования, и Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky, для предоставления снимков с оптических спутников.