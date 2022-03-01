Bolt перечислит 1 миллион евро в поддержку Украины: что еще сделают

Сервис такси Bolt объявил, что перечисляет 1 млн евро в поддержку Украины – в течение следующих 2 недель поступят еще более 4 млн евро.

Об этом в Twitter сообщил CEO и основатель Bolt Маркус Уиллиг.

"Сегодня @boltapp жертвует 1 миллион евро в поддержку Украины".

В течение следующих 2 недель поступит еще более 4 миллионов евро", - написал он.

"Мы выступаем против российского вторжения в Украину. Мы вместе с нашими 112 сотрудниками в Украине. Слава Украине!", - добавил Виллиг.

Он объяснил, что Bolt прибегает к 3 шагам:

перечисление 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа;

изымает российскую продукцию из Bolt Market;

прекращает свою деятельность в Белоруссии.

"Это будет стоить нам миллионы. Но свобода стоит большего", - добавил Виллиг.

"Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши родители и деды ждали окончания оккупации.

Европа не может повторить ту же ошибку", - резюмировал он.

Экономическая правда