Bolt перечислит 1 миллион евро в поддержку Украины: что еще сделают
Сервис такси Bolt объявил, что перечисляет 1 млн евро в поддержку Украины – в течение следующих 2 недель поступят еще более 4 млн евро.
Об этом в Twitter сообщил CEO и основатель Bolt Маркус Уиллиг.
"Сегодня @boltapp жертвует 1 миллион евро в поддержку Украины".
В течение следующих 2 недель поступит еще более 4 миллионов евро", - написал он.
"Мы выступаем против российского вторжения в Украину. Мы вместе с нашими 112 сотрудниками в Украине. Слава Украине!", - добавил Виллиг.
Он объяснил, что Bolt прибегает к 3 шагам:
- перечисление 5% всех заказов Bolt в Европе в течение следующих 2 недель в поддержку украинского народа;
- изымает российскую продукцию из Bolt Market;
- прекращает свою деятельность в Белоруссии.
"Это будет стоить нам миллионы. Но свобода стоит большего", - добавил Виллиг.
"Родом из Эстонии, мы очень хорошо знаем цену свободы. Долгих 48 лет наши родители и деды ждали окончания оккупации.
Европа не может повторить ту же ошибку", - резюмировал он.
Экономическая правда
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