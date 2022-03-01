Застройщики приостанавливают обязательные платежи за приобретенное жилье

Украинские девелоперские компании KAN Development, Stolitsa Group, Saga Development и другие приостанавливают требования по всем текущим платежам, связанным с оплатой приобретенного жилья в своих проектах.

Так, KAN Development сообщила о приостановлении требований по платежам и снятию пени и штрафов на три месяца.

О возможности приостановить выплаты по рассрочке на покупку жилья сообщила также компания Stolitsa Group.

SAGA Development приостанавливает платежи за приобретенные квартиры и отменяет штрафы и пени в этот период.