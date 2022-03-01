Все разделы
Укр / Рус

Застройщики приостанавливают обязательные платежи за приобретенное жилье

Вторник, 1 марта 2022, 13:34

Украинские девелоперские компании KAN Development, Stolitsa Group, Saga Development и другие приостанавливают требования по всем текущим платежам, связанным с оплатой приобретенного жилья в своих проектах.

Так, KAN Development сообщила о приостановлении требований по платежам и снятию пени и штрафов на три месяца.

О возможности приостановить выплаты по рассрочке на покупку жилья сообщила также компания Stolitsa Group.

SAGA Development приостанавливает платежи за приобретенные квартиры и отменяет штрафы и пени в этот период.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

недвижимость строительство

powered by lun.ua
Материалы по теме
25 этажей вместо четырех. Почему киевские застройщики строят "людяшники" 17 февраля 2022, 09:30
Стоимость "Большевика" занизили на 3 миллиарда – ГБР 16 февраля 2022, 10:10
Как "предчувствие войны" тормозит развитие украинской недвижимости 15 февраля 2022, 17:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте