Застройщики приостанавливают обязательные платежи за приобретенное жилье
Вторник, 1 марта 2022, 13:34
Украинские девелоперские компании KAN Development, Stolitsa Group, Saga Development и другие приостанавливают требования по всем текущим платежам, связанным с оплатой приобретенного жилья в своих проектах.
Так, KAN Development сообщила о приостановлении требований по платежам и снятию пени и штрафов на три месяца.
О возможности приостановить выплаты по рассрочке на покупку жилья сообщила также компания Stolitsa Group.
SAGA Development приостанавливает платежи за приобретенные квартиры и отменяет штрафы и пени в этот период.
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