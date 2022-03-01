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Украинцев обеспечат миллионом продуктовых наборов – министр

Вторник, 1 марта 2022, 11:44

Минагрополитики совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания всех, кто в условиях войны нуждается в помощи.

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион человек из уязвимых категорий продуктовыми наборами.

Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов.

Лещенко призвал всех производителей продуктов приобщаться к инициативе.

Производители предприятий могут заполнить онлайн-форму по ссылке.

К делу присоединились десятки производителей. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

"Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди старшего возраста, многодетные семьи, другие лица маломобильных категорий и из учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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продукты война Минагрополитики

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