Украинцев обеспечат миллионом продуктовых наборов – министр
Минагрополитики совместно с Минсоцполитики разработали план обеспечения продуктами питания всех, кто в условиях войны нуждается в помощи.
Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.
Украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион человек из уязвимых категорий продуктовыми наборами.
Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев из круп, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов.
Лещенко призвал всех производителей продуктов приобщаться к инициативе.
Производители предприятий могут заполнить онлайн-форму по ссылке.
К делу присоединились десятки производителей. Первые грузовики с продовольствием уже отправились в столицу и населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.
"Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди старшего возраста, многодетные семьи, другие лица маломобильных категорий и из учреждений социальной сферы. Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам", – говорится в сообщении.
Экономическая правда
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