"Плати картой": в ОП призвали украинцев рассчитываться банковскими картами

В Офисе президента призывали украинцев рассчитываться, где возможно, банковскими картами, а не наличными - сейчас наличные деньги сложно перевозить по стране.

Об этом написал в Facebook заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

"Уважаемые украинцы! Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными! Сегодня наличные деньги сложно перевозить по стране", - призвал он.

"Банковская система Украины работает, и так будет дальше. Уменьшите риски для себя, магазинов и инкассаторов.

Внеси свой вклад в победу. Плати картой", - добавил Шурма.

Экономическая правда