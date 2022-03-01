Все разделы
Укр / Рус

"Плати картой": в ОП призвали украинцев рассчитываться банковскими картами

Вторник, 1 марта 2022, 11:12

В Офисе президента призывали украинцев рассчитываться, где возможно, банковскими картами, а не наличными - сейчас наличные деньги сложно перевозить по стране.

Об этом написал в Facebook заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

"Уважаемые украинцы! Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными! Сегодня наличные деньги сложно перевозить по стране", - призвал он.

"Банковская система Украины работает, и так будет дальше. Уменьшите риски для себя, магазинов и инкассаторов.

Внеси свой вклад в победу. Плати картой", - добавил Шурма.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
На помощь ВСУ: За двое суток Минцифры собрало более 12 миллионов долларов в криптовалюте 28 февраля 2022, 16:58
Поддержать Вооруженные Силы Украины теперь можно в польских злотых – НБУ 28 февраля 2022, 16:04
Деньги с "єПідтримки": уже перевели для армии 1,5 миллиарда 28 февраля 2022, 15:48
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте