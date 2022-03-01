"Плати картой": в ОП призвали украинцев рассчитываться банковскими картами
Вторник, 1 марта 2022, 11:12
В Офисе президента призывали украинцев рассчитываться, где возможно, банковскими картами, а не наличными - сейчас наличные деньги сложно перевозить по стране.
Об этом написал в Facebook заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.
"Уважаемые украинцы! Рассчитывайтесь, где возможно, банковскими картами, не наличными! Сегодня наличные деньги сложно перевозить по стране", - призвал он.
"Банковская система Украины работает, и так будет дальше. Уменьшите риски для себя, магазинов и инкассаторов.
Внеси свой вклад в победу. Плати картой", - добавил Шурма.
Экономическая правда
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