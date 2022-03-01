Подсанкционный ВТБ временно перестал торговаться в Лондоне
Вторник, 1 марта 2022, 10:50
Российский подсанкционный банк ВТБ со вторника не торгуется на Лондонской бирже, ведь депозитарий банка расторг с ним контракт.
Об этом говорится в сообщении на Лондонской бирже.
Причиной является расторжение депозитария банка, BNY Mellon, сотрудничества с ВТБ.
"В связи с отсутствием разъяснения от компании финансовый регулятор решил, что необходимо временно приостановить листинг ценных бумаг (ВТБ - ЭП) с целью защиты инвесторов", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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