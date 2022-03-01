Санкции ЕС против совладельцев Альфа-банка не влияют на работу банка в Украине

Санкции против совладельцев Альфа-банка в Украине Михаила Фридмана и Петра Авена не повлияют на обычную работу банка, изменение структуры собственности.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Альфа Банк Украина принадлежит зарегистрированной в Люксембурге Alfa Bank Holdings (57,6%) и кипрской ABH Ukraine (42,4%). Эти холдинги входят в российскую Альфа-Групп Михаила Фридмана.

Фридман (32,86%), вместе с директором российского Альфа-Банка Петром Авеным (12.40%), являются бенефициарами украинского Альфа-банка – в понедельник они попали под санкции Евросоюза из-за вторжения РФ в Украину.

В банке сообщили, что на обычную работу Альфа-Банка Украина санкции против Фридмана и Авена не влияют. Бизнесмены не владеют контрольным пакетом акций, поэтому санкции касаются их исключительно как частных лиц, и бизнес Альфа-Банка в Украине не влияют.

США и Великобритания не применили санкции к бизнесменам, так что в их юрисдикциях для указанных бизнесменов нет никаких санкционных ограничений. В банке говорят, что рассматривают вопросы изменения структуры собственности "для соответствия требованиям международного и национального законодательства".