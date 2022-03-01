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Nemiroff отменил лицензию на производство своей продукции в России

Вторник, 1 марта 2022, 10:18

Украинский производитель алкогольных напитков Nemiroff отменил лицензию на производство своей продукции в России.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Из-за военной агрессии России в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, Nemiroff отменил лицензию на производство продукции под своей торговой маркой в России. Соответствующие юридические документы были направлены сегодня", - заявили в компании 28 февраля.

Nemiroff – украинский бренд, производственные мощности которого расположены в Украине, в г. Немиров Винницкой области.

"Nemiroff горд быть украинским. Мы осуждаем военную агрессию и покушение на территориальную целостность Украины. Объединяемся для защиты свободы и независимости Украины. Это наша земля, наши люди, наше будущее", - заявил гендиректор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Экономическая правда

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Nemiroff алкоголь

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