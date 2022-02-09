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Microsoft интересуется покупкой разработчика сервисов для кибербезопасности Mandiant

Среда, 9 февраля 2022, 20:30 - Алексей Павлыш
 
getty images

Microsoft ведет переговоры о приобретении разработчика сервисов для кибербезопасности Mandiant Inc.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделка усилила бы усилия Microsoft по защите клиентов от взломов.

"Обсуждение может и не закончиться предложением", – говорят собеседники агентства на условиях анонимности.

Mandiant специализируется на сервисах для быстрого реагирования на атаки.

На фоне новости об интересе Microsoft акции Mandiant в Нью-Йорке выросли на 18%, а капитализация - почти до 4,3 миллиарда долларов. Mandiant и Microsoft отказались от комментариев.

"Сервисы Mandiant расширят арсенал продуктов Microsoft для защиты клиентов и реагирования на угрозы кибербезопасности", – добавляет агентство.

"Сделка позволит Microsoft лучше конкурировать с компаниями, которые сосредоточены исключительно на безопасности, а также может подтолкнуть облачных конкурентов Amazon.com Inc. и Google от Alphabet Inc. к собственным подобным приобретениям", – сказал старший аналитик Bloomberg Intelligence Анураг Рана.

Экономическая правда

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кибербезопасность Microsoft

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