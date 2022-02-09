Минагро: Украина кормит 400 миллионов человек в мире, в планах – накормить миллиард
Вклад Украины в мировой продовольственный рынок 2021 года эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая населения Украины. До 2030 года планируют обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира.
Об этом сообщил в Telegram министр агрополитики Роман Лещенко.
"Мы все увереннее претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. 20 лет назад Украина "кормила" только 40 млн человек в мире. Сегодня же вклад Украины эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая нашего населения.
Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд. населения мира", - написал министр.
Он добавил, что сельское хозяйство показало самый высокий прирост производства в 2021 году – 14,4%.
"По итогам года на сельхозпредприятиях производство увеличилось на 19,2%. В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики – более 10%. На агропродовольственную продукцию также приходится наибольший процент в общем экспорте Украины – около 41% в год", – добавил Лещенко.
По его словам, 9 февраля правительство приняло решение о передаче всех функций, касающихся продовольствия, в Минагрополитику - для "дальнейшего динамичного роста агросектора и для выполнения стратегических целей".
Речь идет о формировании государственной политики в сферах:
- безопасности и качества пищевых продуктов;
- карантина и защиты растений;
- ветеринарной медицины;
- органического производства;
- оборота и маркировки органической продукции.
Министр пояснил, что такое решение предусматривает прежде всего объединение и кооперацию всех специалистов в рамках одного министерства, обмен данными и их координацию.
Экономическая правда
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