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Минагро: Украина кормит 400 миллионов человек в мире, в планах – накормить миллиард

Среда, 9 февраля 2022, 19:25 - Алексей Павлыш
 
getty images

Вклад Украины в мировой продовольственный рынок 2021 года эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая населения Украины. До 2030 года планируют обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира.

Об этом сообщил в Telegram министр агрополитики Роман Лещенко.

"Мы все увереннее претендуем на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. 20 лет назад Украина "кормила" только 40 млн человек в мире. Сегодня же вклад Украины эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая нашего населения.

Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд. населения мира", - написал министр.

Он добавил, что сельское хозяйство показало самый высокий прирост производства в 2021 году – 14,4%.

"По итогам года на сельхозпредприятиях производство увеличилось на 19,2%. В результате сельское хозяйство в прошлом году дало самый высокий процент к ВВП среди всех секторов экономики – более 10%. На агропродовольственную продукцию также приходится наибольший процент в общем экспорте Украины – около 41% в год", – добавил Лещенко.

 

По его словам, 9 февраля правительство приняло решение о передаче всех функций, касающихся продовольствия, в Минагрополитику - для "дальнейшего динамичного роста агросектора и для выполнения стратегических целей".

Речь идет о формировании государственной политики в сферах:

  • безопасности и качества пищевых продуктов;
  • карантина и защиты растений;
  • ветеринарной медицины;
  • органического производства;
  • оборота и маркировки органической продукции.

Министр пояснил, что такое решение предусматривает прежде всего объединение и кооперацию всех специалистов в рамках одного министерства, обмен данными и их координацию.

Экономическая правда

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Минагрополитики продукты АПК

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