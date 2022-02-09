США вернули 5 миллиардов долларов в Bitcoin, украденных в 2016 году

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Соединенные Штаты вернули себе похищенную в 2016 году криптовалюту Bitcoin – тогда ее стоимость составляла 70 млн долларов, но за 6 лет выросла до 5 млрд долларов.

Об этом сообщает BBC.

Всего было украдено 120 тысяч биткоинов в результате кибератаки на криптобиржу Bitfinex в 2016 году. Вся сумма была изъята Национальной группой по контролю за криптовалютой Министерства юстиции США – это самая большая конфискация подобного рода.

Два человека уже были арестованы в подозрении отмывания денег. В Минюсте утверждают, что хакер сломал платформу, совершил более 2000 несанкционированных переводов, а затем опрокинул деньги на цифровой кошелек. Вероятно, им руководил 34-летний Илья Лихтенштейн из Нью-Йорка.

По версии следствия, Лихтенштейн и его жена Хизер Морган в течение пяти лет "отбеливали" около 25 тысяч украденных биткоинов и прибегали к ряду схем, чтобы скрыть следы. В частности – подделывали личность и конвертировали биткоины в другие цифровые валюты.

Если супруг признают виновными, каждый из них может получить до 25 лет лишения свободы.