Выдающимся спортсменам по олимпийским и неолимпийским видам назначили стипендии

Мария Музичук getty images

Выдающиеся спортсмены по олимпийским и неолимпийским видам спорта получат стипендии президента Украины.

Об этом заявил премьер Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

"Мы понимаем, что отличие спортивных достижений имеет очень важное значение, поэтому сегодня предложим назначить стипендии 19 выдающимся спортсменам Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам.

Кроме того, предлагаем с 1 апреля назначить 50 стипендий президента Украины выдающимся спортсменам по неолимпийским видам спорта, занявшим 1-3 места на международных соревнованиях", - сказал Шмигаль.

Среди спортсменов по олимпийским видам спорта, которым назначили стипендии, в частности – чемпион мира-2021 по скалолазанию Даниил Болдырев, бронзовый призер ЧМ-2021 по спортивной гиманстике Илья Ковтун и их тренеры, а также другие спортсмены и тренеры.

На это потратят в общей сложности 8 712,3 тысячи гривен.

Также стипендии получат 26 представителей неолимпийских видов спорта и их тренеры. Среди спортсменов – шахматистки Мария (чемпионка мира-2021) и Анна (бронзовая призера ЧМ-2021) Музычук. Этот указ вступает в силу 1 апреля.

Экономическая правда