Банки в 2021 году удвоили доходы до 77 миллиардов: кто заработал больше

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Банки в Украине в 2021 году увеличили прибыль вдвое – до 77,5 млрд грн, а десятка наиболее прибыльных банков значительно изменились.

Соответствующие данные обнародовал НБУ.

Только государственные банки в прошлом году заработали 42,7 млрд грн, из которых будут платить дивиденды государству. Еще 22,3 млрд грн заработали банки иностранных групп, а 12,6 млрд грн – банки с частным капиталом.

В прошлом году банковская система заработала 39,7 млрд грн, то есть сектор вырос более чем на 95%.

Традиционно первую десятку возглавляет государственный Приватбанк с прибылью 35,1 млрд грн (+44% против 2020 года).

Также среди наиболее прибыльных банков – Райффайзен банк австрийской группы Raiffeisen, ПУМБ Рината Ахметова, государственный Укргазбанк и дочь российского Сбербанка МР Банк.

В десятку прибыльных банков вошел также государственный Укрэксимбанк, в прошлом году получивший 5,6 млрд грн убытка. Также в этом году в наиболее прибыльные банки вошли Укргазбанк и Универсал банк.

В то же время убыточными 2021 год закончили 5 банков: Альпари Банк (-6,1 млн грн), Украинский банк реконструкции и развития (-27,9 млн грн), БТА Банк (-32 мл грн), Юнекс Банк (-50 млн грн) , Правэкс Банк (-266,2 млн. грн).

Суммарный убыток банков в 2021 году сократился с -6,4 млрд грн до -382 млн грн.