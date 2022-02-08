Государственный Укрэксимбанк продал бани в центре Киева за 135 миллионов
Государственный Укрэксимбанк продал трехэтажное здание с подвалом в Киеве по улице Малая Житомирская, 3 за 134 653 446 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Здание было продано через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины).
"Здание располагается в историческом и деловом центре Киева в непосредственной близости от Майдана Незалежности и достопримечательностей – Софии Киевской и Михайловского Златоверхого монастыря.
Находится в середине центрального квартала напротив главной площади страны с фасадом на улицу Малую Житомирскую. Имеет собственный двор с заездами из двух улиц, которые можно использовать для парковки автомобилей или обустройства внутреннего пространства", - пояснили в банке.
Дом, построенный в 1895 году по проекту Г.П. Познякова "Центральные Торговые Бани", ныне имеющий статус памятника архитектуры и истории под охраной государства.
В декабре 2021 года на электронных торгах OpenMarket банк продал соседнее здание ХІХ ст. на ул. Софиевской, которая также является объектом культурного наследия. Цена продажи составила 46 739 834 гривен.
В собственности банка находятся другие представительские объекты коммерческой недвижимости офисного назначения в центральных частях столицы, а также производственно-хозяйственные помещения, транспорт и оборудование в разных регионах страны, которые готовятся к продаже.
Условия и даты аукционов будут объявлены на сайте банка и нашими партнерами по организации торгов", - заявил член правления Укрэксимбанка Дмитрий Каплюк.
"Аукцион по продаже здания на Малой Житомирской дополнил нашу с Укрэксимбанком копилку успешных кейсов. Всего уже реализовано 35 лотов банка на 662 746 249 грн. В течение года планируем существенно увеличить этот показатель", - сказал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.
Экономическая правда
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