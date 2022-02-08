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В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" не будет существовать" – Байден

Вторник, 8 февраля 2022, 09:00
 
Джо Байден
getty images

Если Россия вторгнется в Украину, Белый дом уверен, что "Северный поток-2" "больше не будет существовать".

Источник: президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, цитирует Укринформ

Прямая речь Байдена: "Если Россия вторгнется, что будет означать пересечение границы Украины танками и войсками, опять же "Северный поток-2" больше не будет существовать".

Детали: В ответ на вопрос, как именно он может сделать это, поскольку контроль над будущим проектом находится в большинстве своем в руках Германии, Байден подчеркнул: "Обещаю, мы будем в состоянии сделать это".

Предыстория:

Напомним: Госсекретарь США Энтони Блинкен считает маловероятным запуск "Северного потока-2" в случае нового нападения России на Украину и называет это источником давления на РФ.

Украинская правда

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Северный поток США

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