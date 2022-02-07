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Meta Цукерберга может прекратить работу Facebook и Instagram в Европе: причина

Понедельник, 7 февраля 2022, 17:05
 
getty images

Компания Meta может прекратить работу соцсетей Facebook и Instagram в Европе из-за спора относительно места хранения персональных данных пользователей.

Об этом пишет Mashable, ссылаясь на ежегодный отчет компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"В отчете изложен сценарий, по которому компании, возможно, придется полностью прекратить работу Instagram и Facebook в Европе.

Речь идет о европейских нормах по данным, запрещающим Meta хранить данные европейцев на американских серверах", - пишет издание.

В Meta заявляют, что способность обрабатывать данные пользователей между странами является решающей для ее бизнеса.

"Европейские законы, направленные на защиту конфиденциальности пользователей, сохраняя данные пользователей в рамках юрисдикции ЕС, отменили предыдущие системы. Поскольку Meta не смогла заключить новые соглашения об обмене данными, она может уйти с континента через Facebook и Instagram", - добавляет Mashable.

"Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность предоставлять наши услуги", - говорится в сообщении Meta.

В компании считают, что смогут достигнуть новых договоренностей в 2022 году, но если этого не получится – "мы, вероятно, не сможем предложить ряд наших наиболее значимых продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram, в Европе".

Экономическая правда

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