Северная Корея финансирует свои военные ракеты украденной криптовалютой

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Северная Корея на средства от украденной криптовалюты финансирует свою программу военных ракет.

Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает BBC.

Страна в результате кибератак смогла похитить криптовалюты стоимостью более 50 млн долларов с начала 2020 года по середину 2021 года. Атаки были направлены на по меньшей мере три криптобиржи в Северной Америке, Европе и Азии.

Согласно данным ООН такие атаки оказались важным источником дохода для программы ядерных и баллистических ракет.

Отчет также ссылается на исследование компании Chainalysis, в котором говорится, что Северная Корея могла путем кибератак получить цифровых активов стоимостью 400 млн долларов.

В 2019 году ООН сообщала, что страна благодаря кибератакам аккумулировала около 2 млрд. долларов на свои программы оружия массового поражения.

Совбез ООН запрещает Северной Корее заниматься испытанием ядерного оружия и запускать баллистические ракеты, однако страна эти ограничения регулярно нарушает.

По данным мониторинга, в стране зафиксирована активизация ракетных испытаний – только в прошлом месяце они были проведены 9 раз.

Экономическая правда