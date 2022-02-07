Северная Корея финансирует свои военные ракеты украденной криптовалютой
Северная Корея на средства от украденной криптовалюты финансирует свою программу военных ракет.
Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает BBC.
Страна в результате кибератак смогла похитить криптовалюты стоимостью более 50 млн долларов с начала 2020 года по середину 2021 года. Атаки были направлены на по меньшей мере три криптобиржи в Северной Америке, Европе и Азии.
Согласно данным ООН такие атаки оказались важным источником дохода для программы ядерных и баллистических ракет.
Отчет также ссылается на исследование компании Chainalysis, в котором говорится, что Северная Корея могла путем кибератак получить цифровых активов стоимостью 400 млн долларов.
В 2019 году ООН сообщала, что страна благодаря кибератакам аккумулировала около 2 млрд. долларов на свои программы оружия массового поражения.
Совбез ООН запрещает Северной Корее заниматься испытанием ядерного оружия и запускать баллистические ракеты, однако страна эти ограничения регулярно нарушает.
По данным мониторинга, в стране зафиксирована активизация ракетных испытаний – только в прошлом месяце они были проведены 9 раз.
Экономическая правда
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