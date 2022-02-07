В Украине хотят трансформировать пищевые системы

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Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать план трансформации продовольственных систем в Украину до 2030 года.

Об этом говорится в указе №41/2022.

План должен быть разработан с участием, в частности, международных экспертов и с учетом Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Он будет определять национальные приоритеты трансформации продовольственных систем, среди которых – здоровое питание, дружественное к окружающей среде производство, устойчивость к рыночной нестабильности и доступность пищевых продуктов для всех групп населения.

Кроме того, правительство должно предусмотреть в своем плане введение мониторинга реализации таких приоритетов с обязательным обнародованием результатов такого мониторинга каждый год.

Эти приоритеты должны быть учтены в прогнозных и программных документах и проектах нормативно-правовых актов по продовольственной безопасности и качеству пищевых продуктов. Прежде всего – в сферах сельского хозяйства.

Экономическая правда