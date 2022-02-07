В "Укргидроэнерго" хотят сменить руководителя – нашли нарушения

Игорь Сирота укринформ

Минэнерго просит правительство "пересмотреть целесообразность" пребывания главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты в должности из-за работы предприятия.

Об этом говорится в письме министра энергетики Германа Галущенко в Кабинет министров, которым располагает ЭП.

Ведомство ссылается на информацию, полученную от членов Межведомственной группы по проверке деятельности "Укргидроэнерго" в 2019-2021 годах.

Межведомственная группа зафиксировала многочисленные нарушения на предприятии и со стороны его должностных лиц. В частности, в части продажи электроэнергии по убыточному для "Укргидроэнерго" тарифу.

Также в ходе проверок члены группы нашли 9 договоров на закупки, которые нарушали украинское законодательство. Общая сумма таких контрактов составила 5,8 млрд. грн.

Во время их заключения было допущено злоупотребление, что "привело к нанесению ущерба предприятию в особо крупных размерах".

Другим нарушением, которое обнаружила группа, стала выплата дивидендов в пользу государства. Было установлено, что Укргидроэнерго не уплатило в бюджет 2,2 млрд грн дивидендов за 2018 год.

В письме правительству отмечается, что правонарушения сейчас расследуются в рамках двух уголовных дел.

В Минэнерго делают вывод, что ряд открытых уголовных производств может свидетельствовать о неэффективном управлении и о "необходимости определения целесообразности" дальнейшего пребывания Игоря Сироты в должности директора "Укргидроэнерго"

Экономическая правда