В январе на рынке небанковских финуслуг появилось 26 новых игроков, а 27 участников покинули рынок

В январе количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1892 (по состоянию на 31 января) с 1893 (по состоянию на 31 декабря прошлого года).

Об этом сообщает НБУ.

В течение января Национальный банк зарегистрировал 26 новых игроков небанковского финансового рынка – 20 финансовых компаний, одного страховщика, один ломбард, один кредитный союз, две лизинговые компании и одного страхового брокера.

В то же время из реестров исключено 27 участников рынка: шесть финансовых компаний, три ломбарда, четыре кредитных союза и четыре лизинговые компании покинули рынок добровольно, а десять страховщиков исключены принудительно.