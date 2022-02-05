В 2021 муниципалитетам одолжили более 18 миллиардов

В 2021 году муниципалитетам одолжили в общей сложности 18,2 миллиарда, больше всего кредитов они получили от госбанков.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП со ссылкой на данные Минфина.

Так выглядит разбивка кредитов:

61,5% (11,2 млрд грн) у государственных банков;

29,6% (5,4 млрд грн) у международных финансовых организаций;

5,0% (0,9 млрд грн) у частных банков;

3,9% (0,7 млрд. грн) в Минфине.

Из кредитов, предоставленных государственными банками:

39% (4,3 млрд грн) предоставил "Ощадбанк";

34% (3,8 млрд грн) предоставил "Укрэксимбанку";

27% (3 млрд грн) предоставил "Укргазбанк".

"ПриватБанк" был единственным государственным банком, не кредитовавшим муниципалитеты.

"Муниципалитеты могут занимать деньги на общественные блага, исправляя недостатки рынка. К примеру, они могут брать кредиты на строительство дорог либо другие инфраструктурные работы, когда залога нет, а банки не готовы давать такие кредиты по другому.

Однако рассчитывать исключительно на государственные банки по поводу таких кредитов нет смысла. Большая концентрация кредитов может являться признаком особых условий, нарушением равных условий или политическим вмешательством, что может стать вмешательством в корпоративное управление банков", - отметили аналитики.