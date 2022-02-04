Saudi Aramco может дополнительно разместить на бирже акции на 50 миллиардов долларов – WSJ

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Нефтяной гигант Saudi Aramco может дополнительно разместить на бирже акции на сумму 50 млрд долл – по текущей оценке это 2,5% акций компании.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники, знакомые со стратегией компании.

"Руководство компании провело переговоры внутри структуры и обсудило с внешними консультантами возможность листинга дополнительного объема акций на фондовой бирже Эр-Рияда и вторичного листинга, возможно, в Лондоне, Сингапуре или других биржах", - пишет WSJ.

По информации одного из собеседников газеты, листинг может состояться в конце этого года или начале следующего.

Газета добавляет, что этот листинг, если он состоится, станет самым большим в истории.

WSJ добавляет, что подобные планы возможно непросто реализовать.

Источники издания объяснили, что речь идет только о планах, которые могут измениться.

"За несколько лет Эр-Рияд продумывал разные стратегии, направленные на привлечение средств через Aramco, некоторые из них не имели успеха или были отклонены", - напоминает издание.

Газета напоминает, что Саудовская Аравия давно планировала продать часть нефтяного гиганта, стремясь монетизировать огромные нефтяные активы и использовать вырученные деньги для инвестиций в другие отрасли.

Представитель Saudi Aramco отказался от комментариев.

Saudi Aramco вышла на биржу в декабре 2019 года и привлекла 25,6 млрд долл., разместив 1,5% акций. Компания получила оценку 1,7 млрд долл., листинг стал крупнейшим в истории.

Экономическая правда