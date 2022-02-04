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Более 30 миллиардов долларов в год: Amazon впервые раскрыл данные о выручке от рекламы

Пятница, 4 февраля 2022, 13:55
 
getty images

Сумма выручки Amazon от рекламы составляет 31,2 млрд долларов в 2021 году – в компании заявили, что в 4 квартале продажи выросли на 32%.

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что Amazon впервые раскрыла информацию о выручке от рекламы – ранее компания включала эту информацию в подраздел "Другое"

Насколько прибыльно подразделение, компания не сообщает.

"Раскрытие информации произошло после многих лет инвестирования Amazon в рекламный бизнес и сохранение конфиденциальности информации", – пишет издание.

При этом реклама сейчас занимает долю около 7% в общей выручке Amazon.

Почти 12 млрд долл квартальной прибыли Amazon получила благодаря инвестициям у производителя электромобилей Rivian, вышедшего на биржу в ноябре 2021 года.

Экономическая правда

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Amazon реклама

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